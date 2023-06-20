孫正義稱常用ChatGPT　AI競賽中有力獲勝

外媒報道，日本軟銀集團(SoftBank)創辦人孫正義表示，得益於其數以十億美元計的科技投資，軟銀在掌握人工智能(AI)的競賽上有力勝出。

他周二(20日)表示，一場巨大的革命即將來臨，並指母公司的工作是進行積極的早期投資。「軟銀集團不會被一些短期損失嚇倒，我們最終將統治世界。」

孫正義表示一直忙於為軟銀的400多家投資組合公司，探索生成式AI的變革潛力。他舉例說，經常與OpenAI行政總裁Sam Altman討論軟銀的國內搜尋引擎營運商Z Holdings Corp.，如何為日語用戶提供生成式AI表徵ChatGPT。他又指，每天都與ChatGPT聊天，是一個頻繁使用的用戶。

孫正義指，「我們不會休息，並將變得更強。」他並暗示軟銀將繼續從全面防禦轉移注意力，並指以Arm為核心，將繼續探索包括量子在內的領域。他又指，在AI投資中犯下很多、很多錯誤，其中一些令人尷尬，但在眾多失敗中，將會見到有些成果。

軟銀一年一度的股東大會將於周三(21日)舉行，外界關注孫正義祭出甚麼策略能讓軟銀虧轉盈。