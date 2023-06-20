研究：星港馬4成人稱倘欠額外財援　無信心管理個人財務

美國信安金融集團(Principal Financial Group)的最新研究指出，在通脹持續上升、政府及僱主停止提供與疫情相關的財政支援下，有4成新加坡、香港及馬來西亞的受訪者表示，沒有信心在欠缺額外財政援助下管理其個人財務狀況。

信安在新加坡、香港及馬來西亞合共邀請1,500名受訪者進行調查，以評估他們對普惠金融的看法。調查發現，宏觀經濟轉差的情況，已開始影響人們的退休積蓄及規劃未來財務的能力。

信安亞洲區總裁張維義表示，香港、馬來西亞和新加坡的人們在平衡當前需求和規劃未來方面，面對愈來愈大的挑戰。在高通脹和利率上升的環境下，宏觀經濟和社會經濟因素對個人財政穩定性的影響比疫情前更大。在考慮到這些研究結果，信安將重點關注如何通過產品和服務，甚至慈善合作計劃來幫助客戶。

回顧過去兩年，超過一半(51%)亞洲市場的受訪者表示他們的儲蓄減少，而43%的受訪者則表示他們的負債水平上升，使他們更難應付日常開支。另外，有超過三分之一(34%)的受訪者表示，與兩年前相比，現時支付日常開支(如房貸、水電煤、保險和燃油帳單)變得更加困難。同樣比例(34%)的受訪者表示，要在不借貸或不向親友求助下支付意外開支亦愈來愈不容易。

面對當前的財務挑戰，愈來愈多人需要在現有的財務壓力與未來規劃及退休儲蓄之間作出艱難的決擇。在所有受訪市場中，有43%的人認為現時為退休準備儲蓄變得更具挑戰性，有40%的人在制定其晚年財務計劃和計劃更長遠的財務目標方面感到困難。半數受訪者(50%)亦認為，與兩年前比較，其家庭成員在財政方面上更依賴他們，因此，長遠的儲蓄目標亦會因為照顧長者和育兒開支增加，而變得更為困難。