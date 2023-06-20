滙豐首辦AI商業論壇　企業專家共同探討機遇

滙豐舉辦首個人工智能(AI)商業論壇「Pause or All In」，匯聚公私營企業頂尖專家，攜手探討AI在今日和未來如何影響工作、生活、商業營運及投資機遇。講者亦與滙豐環球私人銀行及工商金融業務的客戶探討了建立負責任的AI技術及為這種顛覆性的科技創造可持續發展未來的所需條件。是次論壇獲合作夥伴香港科技園公司全力支持。

滙豐環球私人銀行北亞區市場主管溫國偉指，AI不只是一個流行用語，它對我們生活的每個層面都正在帶來革命性的改變，對滙豐及該行的客戶亦帶來新的機遇。論壇旨在把行業專家有關AI的最新見解帶給客戶，讓所有人都對AI的發展有更深理解，以負責任的方式創造更好的未來。

溫補充指，滙豐繼續探討不同的新興科技對客戶及員工的益處，在現今瞬息萬變的投資環境下，這些科技將進一步以更個人化的方式為客戶提供財富管理服務。然而，必須巧妙地應用該等科技，並充分考慮潛在風險，才能使相關技術長遠蓬勃發展。

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞區首席投資總監何偉華表示，AI技術可訓練至懂得看見及聆聽、理解及推斷、學習、決定及行動。有些人預測在可見的未來，某些情況下自主的AI技術可能比人類更聰明。人們期許已久的AI潛力最終將變成事實。許多範疇都存在相關機遇，包括數碼基建、AI應用程式及採用AI功能的行業等。綜合各種該等潛力，預計到2030年採納AI技術可能為環球經濟帶來多達15.7萬億美元的貢獻。AI的未來就在眼前，該行的精選投資主題「AI與自動化」正正希望抓緊相關的投資機遇。