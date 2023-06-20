東亞：恒指下半年睇22000點　看好國策周期及消費等板塊

今年中港股市回報嚴重跑輸全球多個市場，東亞銀行首席投資策略師李振豪認為，是與美國對華潛在投資禁令有關，嚇怕資金不敢流入中港股市，有關因素在短期內難以消除，這個局面可能維持一段時間。不過，東亞把恒指下半年目標設於22,000點水平，對應市盈率10.5倍，這比起港股周一(19日)收市還有約一成的潛在上升空間。

李謂，恒指能否有突破，取決於內地相關刺激政策能否落實及彰顯其效力，暫時港股下方支持在18,300點。在指數及成交量偏低情況下，看好國策周期股、消費、固投及電力板塊，整體偏好防守及收息板塊，以度過外圍及內地經濟俱不明朗的時期。

李又認為，禁投令的陰霾猶存，中資科技股的反彈不是轉勢，畢竟數碼行業的整改仍然存在，且這些公司的盈利模型仍是內地為主，要走出其他市場較為困難。不過，他認為與民生有關的手遊等項目的環境其實有所放鬆。

至於美股繼續懶理經濟衰退風險，李指，若果美國經濟衰退幅度達4%，標指在過去平均會下跌15%，若衰退幅度介乎1至3%，則回調幅度為約9至10%。他預期美國步入輕微衰退，認為標指錄高單位數回調很正常。以市場預期美國經濟在第三季尾、第四季初出現放緩迹象，按歷史上的衰退周期或維持約兩個季度，那麼美股回調時間很可能在這段時間發生。