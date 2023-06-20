東亞：港元拆息料7月回順　美加息周期還未完

港元拆息全線拆息仍處5厘以上，當中與供樓相關的1個月拆息周二(20日)升至5.1厘，乃2007年10月以來最高。東亞銀行首席經濟師蔡永雄認為，這與半年結因素有關，相信拆息在7月略為回順，未必會長期處於5厘高水平，但可能仍會企在4厘以上。

蔡同時提醒，由於銀行體系結餘已回落至約450億元相對較低的水平，所以拆息波動性較大。隨着美國再加息及年結等季節性因素，恐怕再一次推動拆息向上。

該行認為，美國加息周期還沒結束，預期美國聯儲局最少有一次25點子的加息空間，並維持高利率一段時間，畢竟通脹依然超過官方目標很多，最快2025年才會回落至接近2%水平。歐洲、英國甚至乎還要加息兩次、三次。

那麼香港銀行會否再上調最優惠利率（P）？蔡永雄說，由於預期美國聯儲局可能再加息，且拆息高企，相信港銀可能會跟加25點子，不會好像之前「加得少過聯儲局的步伐」。

蔡亦說，過去三、四年香港經濟陷入原地踏步狀態，隨着經濟全面重啟、跨境旅遊復常、勞工市場穩健、商業信心改善及特區實施中間偏鬆的財政政策支持下，香港步入新的擴張週期，預期今年經濟增長5.5%。隨著市場情緒持續改善，預期今年香港私人住宅樓價升7.5%。

中國周二把一年期及五年期貸款市場報價利率（LPR）降低10點子，蔡永雄表示，兩者下調幅度一致，相信是因為當局不想釋放太明顯、救樓市的訊號，畢竟房住不炒的政策仍維持，但他相信下半年有機會降低10點子，亦預期人行將會降準1至2次。該行預期內地今年經濟增長6%，通脹維持1.5%溫和水平。