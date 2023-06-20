筲箕灣傲華首批50伙　開放式戶478.8萬入場

港島區相隔一周後再有全新盤開價。協成行發展旗下筲箕灣傲華，周二(20日)公布首張價單提供50伙，折實平均呎價約23,042元，開放式戶入場費由478.8萬元起。

協成行發展總經理方添輝表示，首批單位較為優惠，以吸引市場注意力，稍後推出單位或會調整。

而協成行發展物業銷售主管張詩敏稱，首批單位包括32伙開放式戶、14伙一房戶及4伙兩房戶，實用面積220至456方呎。售價方面，價單提供4種付款方法，扣除最高9%折扣優惠後，折實售價介乎478.8萬至約1,138.8萬元，折實呎價由21,665至24,973元。

首批入場戶為5樓G室，實用面積221方呎，折實呎價約21,665元。一房入場單位5樓E室，實用面積324方呎，折實價750.4萬元，折實呎價約23,160元。兩房入場單位5樓F室，實用面積456方呎，折實價1,128.6萬元，折實呎價約24,750元。

項目今日隨即會開放示範單位予公眾參觀及開始收票，有機會下周展開首輪銷售。

資料顯示，同區對上推售的新盤、One Eighty於2019年10月以折實平均呎價23,805元推出30伙。另外，傲華為繼鴨脷洲弦岸後，月內第2個港島區新盤開價。弦岸於上周二推出首批50伙，折實平均呎價26,862元。