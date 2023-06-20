香港創科展逾2萬人次入場　研發成果顯社會關懷

香港創新基金致力推動香港創新科技發展，第二屆香港創科展場面盛大，吸引逾20,000人次入場。今屆創科展繼續以「大想頭 齊創新」為主題，為年輕人提供展示發明的平台，入圍的作品主題分別圍繞「智慧城市及智能家居」、「醫療及保健」、「可持續發展」及「奇思妙想」四大範疇。

香港創新基金主席黃永光致詞時指出，香港年輕人一向充滿創意，亦具備國際視野，創科展為他們提供一個向大眾展示創意的平台，而同學們的作品亦充分反映出對科學的熱誠和努力。他指出，創新科枝是香港未來發展的主要動力來源，在政府支持下期待未來更多有潛力和抱負的年輕人，為香港的科技發展貢獻力量，合力推動香港成為國際創新科技中心。

出席頒獎禮的重量級嘉賓、日內瓦國際發明展評委會主席David Taji Farouki分享心得，稱讚本港中小學生富有好奇心及解決問題的熱誠，創科水平極高，又舉例說創科路就像意大利的著名航海家哥倫布探險般，一邊探索一邊前進，永不放棄，並續說相信創科展將有助刺激本港年青人對創科的興趣及發展。

今屆創科展共接獲約400份來自近120間本地及國際學校約1,200名小四至中六學生及老師提交的作品，分別角逐「小學組」、「初中組」及「高中組」三個參賽組別的金、銀、銅獎項，以及由入場人士投票選出「最受歡迎設計大獎」。

「小學組」金獎由基督教宣道會徐澤林紀念小學發明的「人工智能門衞」奪得，作品是針對「認知障礙症」患者對人物感到混亂的病徵，當親友到門外時，系統會以「 人面辨識」技術辨識身份，並向患者作出預告，勾起患者對親友的記憶，讓患者能自信地迎接親友。若系統識別出有陌生人到訪，會即時透過「雲端」向家人發出警報，從而保障患者家居和財物安全。獲獎的基督教宣道會徐澤林紀念小學同學指出，香港人口老化急升，希望系統可以幫助患有「認知障礙症」的患者，並指對於獲獎好興奮和感到榮幸，又說希望未來可以有更多創科發明造福人群。

而「初中組」金獎由聖士提反女子中學發明的「智盒惜」奪得，作品設計意念源於現今都市人網購商品經常過度包裝，包裝過程中使用了膠紙和混合物料，物料回收十分困難，導致嚴重浪費和污染，而可重用的包裝盒「智盒惜」及其回收系統，是解決包裝問題的一道曙光。獲獎聖士提反女子中學同學介紹產品時說，「智盒惜」是不同大小的可重用運輸紙盒，內有充氣膠，放氣後可摺疊，消毒後可重用，希望研發可解決網購造成的污染問題，又說未來會於上述作品的基礎上再研發使用防水及可回收物料，期望能加強推廣計劃普及化使用。

「高中組」金獎由何明華會督銀禧中學發明的「Plantis」獲得，作品的設計意念是由於全球暖化、極端天氣、水位上升及糧食需求增加等加劇糧食危機。另外，香港耕地只佔全港總面積3%，而工廈垂直耕種亦受制於昂貴租金，因此提出以漂浮溫室去解決此問題。獲獎何明華會督銀禧中學同學介紹時指出，作品的操作在漂浮溫室裏，海水會被舊衣服製成的棉芯吸到蒸餾單元生產淡水以供種植，減少依賴淡水供應，亦會嘗試引入蝦等動物清理水藻，以魚菜共生概念創造合適蔬菜生長環境，並說希望日後可與政府機構合作將構思改良和大規模去實踐，同時協助香港未來創科業的發展。

入場人士一人一票投票選出的「最受歡迎設計大獎」由天主教培聖中學研發的「公海保衞豚」獲得，作品是應用AI探測海豚，以LED燈及蜂鳴器作為訊號，通知船家避開，運作如交通燈。鏡頭和超音波感應器置在浮標的水底部分，當鏡頭偵測到海豚游過，而距離與浮標接近時，LED燈便會亮起，通知船家附近有中華白海豚，需要減慢甚至關上引擎。如果船隻與海豚繼續靠近，蜂鳴器便會響起，提示船家剎停船隻，以免撞傷中華白海豚。獲獎的天主教培聖中學同學透露，正在研發一個2.0版本，希望可以將研發作品直接安裝在船上，用超聲波直接驅逐中華白海豚，更節省時間及達致保育目的。