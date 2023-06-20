【高盛推介】快手電商618活動訂單量按年增近4成
2023年06月20日 14:25
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高盛(亞洲)有限責任公司：快手上周四(15日)突破60港元水平收市後，上周五(16日)起連跌，今(20日)早低開約0.6%後早段曾反彈，未幾再跌，最低見56.55港元。現報56.8元，跌約1.7%，目前為連續第3日下跌。快手公布本月1日至18日，618購物節大促活動期間，快手電商訂單量按年增長近4成。
觀察個股輪證資金流向，快手好倉於上周五及本周一共錄得約510萬元資金流入。淡倉於上周五錄得約15萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
投資者如看好快手，認購證方面的輕微價外選擇可留意快手購(25320)。貼價選擇可留意快手購(17513)。低面值選擇可留意快手購(14423)。牛證方面可留意快手牛(61088)，與現價有約12元收回距離。
快手購25320，行使價65.85元，2023年12月18日到期，實際槓桿4.5倍，輕微價外。
快手購17513，行使價58.05元，2024年4月25日到期，實際槓桿3.1倍，貼價。
快手購14423，行使72.05元，2023年9月26日到期，實際槓桿6.8倍，低面值、高槓桿。
快手牛61088，收回價45元，行使價42元，換股比率100，槓桿比率3.9倍，近12元收回距離牛證。
快手沽12127，行使價55.95元，2023年9月21日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、低街貨。
快手熊50199，收回價80元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率2.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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