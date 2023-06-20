【產經直播】人民幣急貶 港股易跌難升？
2023年06月20日 16:16
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艾德金融董事 陳政深
內地下調1年及5年期貸款市場報價利率(LPR)10個點子，離岸人民幣急貶。港股周二(20日)顯著下滑，恒指低開49點，跌幅一度擴至408點，最終收市仍跌305點，報19,607點，成交944億元。港股失守二萬關後繼續回吐，走勢急轉直下？
科技股方面，阿里巴巴(09988)出現高層變動，集團執行副主席蔡崇信將接替張勇出任公司主席；而淘天集團董事長吳泳銘將接替張勇出任公司首席執行官，以及於公司董事會上替代張勇。消息對阿里股價有冇影響？另外集團再度減持商湯(00020)一共5,000萬股，套現約1.13億元，持股佔比由6.1%降至5.91%，商湯跌逾1%。商湯股價已橫行一段時間，股東又出貨，短期難有起色？
至於美圖(01357)則發布7款AI新產品，旨在全面提升影像行業的生產力，建構及拓展美圖AI產品生態圈，美圖全球VIP會員更增至719萬人，消息帶動美圖飆8%。要炒AI概念，美圖為不二之選？
另外，逆市升的還有中電(00002)，股份獲多間大行唱好，大摩將中電評級上調至增持，目標價70元；摩通亦調升中電的目標價至67.5元，中電股價急彈近8%，創逾一個月高，中電買入可財息兼收？其他公用股如電能實業(00006)、港燈(02638)又揀唔揀得過？
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