【產經直播】人民幣急貶　港股易跌難升？

內地下調1年及5年期貸款市場報價利率(LPR)10個點子，離岸人民幣急貶。港股周二(20日)顯著下滑，恒指低開49點，跌幅一度擴至408點，最終收市仍跌305點，報19,607點，成交944億元。港股失守二萬關後繼續回吐，走勢急轉直下？

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