道指期貨跌126點 美元兌日圓回落
2023年06月20日 16:21
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美匯指數報102.39；港匯見7.8223；離岸人民幣(CNH)報7.1802；美元兌日圓一度升越142水平，最新回落至141.62；歐元處1.0933；英鎊報1.2782。金價報1,953美元。布油報76.53美元，紐油處71.72美元。比特幣見26,736美元。道指期貨跌126點。
焦點數據：
20:30 美國5月建築許可
20:30 美國5月新屋動工
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●內地A股三大指數個別發展，滬綜指收報3,240點，跌15點或0.47%，成交額4,332億元人民幣。
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香港經濟：
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外地經濟：
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●IMF正在研究全球央行數碼貨幣平台。
企業消息：
●孫正義稱常用ChatGPT，AI競賽中有力獲勝。