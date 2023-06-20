金管局夥銀行公會推訊息交換平台偵測詐騙　涵蓋5間港銀

金管局夥銀行公會及執法部門推出銀行間訊息交換平台「Financial Intelligence Evaluation Sharing Tool (FINEST)」，能度提高銀行之間交換訊息的能力，從而更有效偵測及制止詐騙活動。計劃初步涵蓋5間本地銀行，聚焦分享與懷疑涉及詐騙相關洗錢活動的企業訊息。

試行階段的參與銀行，包括中銀香港、渣打香港、滙豐銀行、恒生銀行及工銀亞洲；計劃未來進一步拓展至其他銀行。個人層面方面，金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹認為，由於會涉及法律及私隱方面問題，需要進一步研究，暫時未有落實時間。

另外，銀行亦會主動偵測傀儡戶口，以加強盡早識别相關戶口的能力並警惕騙案的潛在受害人，減少損失。所有零售銀行在9月底前須採用一致及協調的方式建立實時詐騙監察。

金管局亦會與銀行業界推出「轉數快」支付交易警示，客戶使用快速支付系統(FPS)轉帳時，如果轉數快識別代號與「防騙視伏器」數據庫的資料匹配，會在交易進行前向客戶發出警示。目前正進行有關修改系統自前期工作，預計今年底前推出。

朱立翹稱，即使有系統警示，但客戶仍可選擇繼續匯價，所以認為宣傳教育工作尤其重要，令市民知悉警示為何物。同時，零售銀行和儲值支付工具持牌人參與該計劃。