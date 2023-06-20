嘉里建設逾87.8億人幣中標上海地塊 計劃開發綜合項目
2023年06月20日 16:43
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上海（中新社圖片）
嘉里建設(00683)公布，於周二(20日)全資附屬卓妙成功招標購入由上海市黃浦區規劃和自然資源局出讓餘下地塊之土地使用權，代價為87.83億元人民幣，作綜合發展之用途。意向書亦已於周二簽訂，並根據意向書，土地使用權出讓合同將於稍後時間訂立。
該些地塊包括中國上海市黃浦區外灘社區C010201單元198-1、200-3地塊及廣場社區C010102單元070-01、071-01、072-01、073-01地塊及江西南路、山東南路、盛澤路、070-02地下空間地塊，地塊的土地使用權。
公司指，該項目為一個以交通導向的綜合用途發展項目，將包括住宅、辦公樓、零售和酒店用途的房地產，以城市化和歷史修復整體設計為規劃。根據目前的規劃，首批地塊將主要用作住宅公寓和石庫門聯排別墅，以及辦公樓、零售和酒店，建築面積約198,500方米。餘下地塊將主要包括辦公樓和零售用途，將產生建築面積約308,000方米。當合併完成後，該項目可提供最大允許建築面積約506,500方米，惟須獲得設計及政府之規劃審批和施工審批。本次收購之餘下地塊連同首批地塊，是難得的業務發展機會，為集團在需求暢旺的一線城市發展其物業，並在上海的核心地段建立其優質投資物業組合。