嘉里建設逾87.8億人幣中標上海地塊　計劃開發綜合項目

該些地塊包括中國上海市黃浦區外灘社區C010201單元198-1、200-3地塊及廣場社區C010102單元070-01、071-01、072-01、073-01地塊及江西南路、山東南路、盛澤路、070-02地下空間地塊，地塊的土地使用權。

公司指，該項目為一個以交通導向的綜合用途發展項目，將包括住宅、辦公樓、零售和酒店用途的房地產，以城市化和歷史修復整體設計為規劃。根據目前的規劃，首批地塊將主要用作住宅公寓和石庫門聯排別墅，以及辦公樓、零售和酒店，建築面積約198,500方米。餘下地塊將主要包括辦公樓和零售用途，將產生建築面積約308,000方米。當合併完成後，該項目可提供最大允許建築面積約506,500方米，惟須獲得設計及政府之規劃審批和施工審批。本次收購之餘下地塊連同首批地塊，是難得的業務發展機會，為集團在需求暢旺的一線城市發展其物業，並在上海的核心地段建立其優質投資物業組合。