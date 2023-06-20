【全面惡化】港大型屋苑蝕讓率10%　呢三個屋苑損手逾4成...

有地產代理報告指出，2023年首5個月大型住宅屋苑的轉售帳面蝕讓比例上升至逾一成，錄約10.2%，較2022年下半年約8.1%，增加約2.1個百分點，而平均蝕讓幅度與去年下半年相若，維持約8%水平。當中，原業主於2018至2022年間購入(持貨5年或以下)轉手所佔的蝕讓比例升幅最明顯，達65.2%，較去年下半年急增約10.9個百分點，蝕讓幅度則保持約9%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，上述報告選取2022年7月1日至2023年5月31日期間，已知上手成交價的117個中原城市大型屋苑領先指數成份屋苑二手買賣合約登記作統計。

報告又指，以分區作分析，港島單位的轉售帳面蝕讓比例升幅及平均蝕讓幅度均是4區中最大。今年首5個月該區蝕讓比例上升至約10.5%，較去年下半年增加約5.4個百分點，蝕讓幅度約11%。新界西蝕讓比例錄約10%，增加約2.9個百分點，蝕讓幅度約8%。九龍的蝕讓比例約10.7%，增加約1.3個百分點，蝕讓幅度約9%。新界東的蝕讓比例錄約9.5%，減少約0.1個百分點，而蝕讓幅度則約7%。

在10大屋苑中，2023年首5個月荔枝角美孚新邨的轉售帳面蝕讓比例超過兩成，升幅亦最顯著，錄23.9%，較去年下半年增約16.1個百分點，平均蝕讓幅度約11%。太古城蝕讓比例則約15.5%，增約4個百分點，蝕讓幅度約11%。成交蝕讓比例佔逾一成的還有，天水圍嘉湖山莊達約11.9%，增加約7.8個百分點，蝕讓幅度約8%。沙田第一城蝕讓比例錄約11.9%，下降約4.6個百分點，蝕讓幅度約8%。鴨脷洲海怡半島蝕讓比例約10%，上升約7.8個百分點，蝕讓幅度約8%。

今年首5個月部分屋苑的轉售帳面蝕讓比例高達四成以上。牛頭角得寶花園蝕讓比例錄約45.8%，較去年下半年大幅上升約26.8個百分點，蝕讓幅度約10%。元朗蝶翠峰蝕讓比例約42.9%，增約22.9個百分點，蝕讓幅度約8%。大埔嵐山蝕讓比例約41.7%，上升約20.3個百分點，蝕讓幅度約5%。另外，有部分屋苑2022年下半年並沒有蝕讓，但2023年卻出現同類個案，包括小西灣藍灣半島蝕讓比例約10.9%，上水中心更達約30%。