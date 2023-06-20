維他奶：已實施控制成本措施　未來加價與否有待觀察

吳表示，集團不同市場已經提價，包括中國市場去年10月已經加價，香港則在今年4月加價，澳洲亦如是，各個市場平均加價幅度為約單位數，未來會否加價還要視乎市場對價格變動的接受程度、原材料的採購工作進展及成本控制效果，總括而言還要「wait and see」。

吳續表示，集團已採取連串措施，包括透過較長期合約鎖定原材料價格、擴大供應商數目，以及透過一些創新方法，以較低價格維持質量。

她提到，集團澳洲及新西蘭市場受到原材料價格、物流及經常性成本高昂影響，對於該市場上財年的經營溢利產生重大影響。她說原材料價格仍有上升壓力，惟相信今年升幅低過往年。物流及供應鏈所產生的費用方面，今年2至3月澳洲當地的一家大型物流公司出現財務困難，導致市場供應受困擾，從而推高物流成本，這個情況將慢慢改善。

派息方面，管理層重申乃按既定程序，考慮盈利、現金流、未來資本開支計劃，及競爭等多個因素，重申對公司前景有信心。另集團表示，本財年將加快收入及利潤增長，並繼續投資「維他奶」及「維他」品牌，迎合市場趨勢的創新產品將擴大業務規模。