維他奶：已實施控制成本措施 未來加價與否有待觀察
2023年06月20日 17:27
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（左起）行政總裁陸博濤、執行主席羅友禮、首席財務總監吳茵虹
維他奶國際(00345)在截至3月底止全年扭虧為盈，惟業績公告直言短期內由於原材料及公用開支價格以及物流開支預計將持續高企，成本壓力或會持續。首席財務總監吳茵虹表示，集團已實施一連串措施以控制成本。
吳表示，集團不同市場已經提價，包括中國市場去年10月已經加價，香港則在今年4月加價，澳洲亦如是，各個市場平均加價幅度為約單位數，未來會否加價還要視乎市場對價格變動的接受程度、原材料的採購工作進展及成本控制效果，總括而言還要「wait and see」。
吳續表示，集團已採取連串措施，包括透過較長期合約鎖定原材料價格、擴大供應商數目，以及透過一些創新方法，以較低價格維持質量。
她提到，集團澳洲及新西蘭市場受到原材料價格、物流及經常性成本高昂影響，對於該市場上財年的經營溢利產生重大影響。她說原材料價格仍有上升壓力，惟相信今年升幅低過往年。物流及供應鏈所產生的費用方面，今年2至3月澳洲當地的一家大型物流公司出現財務困難，導致市場供應受困擾，從而推高物流成本，這個情況將慢慢改善。
派息方面，管理層重申乃按既定程序，考慮盈利、現金流、未來資本開支計劃，及競爭等多個因素，重申對公司前景有信心。另集團表示，本財年將加快收入及利潤增長，並繼續投資「維他奶」及「維他」品牌，迎合市場趨勢的創新產品將擴大業務規模。