調查：57%香港中小企認為資金是數碼化轉型最大挑戰

星展香港對中小企業進行的最新調查顯示，93%的受訪企業認為數碼化轉型對業務增長至關重要，但近6成認為資金是他們在數碼化轉型面臨的最大挑戰。

調查在2023年3月至6月期間訪問了105名香港中小企，以了解企業對數碼化轉型的態度和優先事項。

在所有調查受訪者中，資金(57%)被認為是數碼化轉型的主要挑戰，而有限的資源(46%)和相關的技術專業知識/技能(43%)是導致數碼落差的兩大主因。65%的受訪中小企表示將計劃在今年較去年投放多25%或以上的資源以推進轉型。

隨着數碼創新繼續重新定義生活及商業模式，受訪者將數碼營銷(46%)、建立在線形象/電子商務/移動應用程序(41%)和開發數據分析和管理(37%)排列為其未來5年內的業務優先事項。

星展銀行(香港)有限公司董事總經理兼企業及機構銀行總監林永德表示，星展致力通過自身強大的亞洲網絡和數碼能力，支持中小企進一步實現數碼轉型，為中小企客戶提供全面的數碼銀行解決方案，包括快捷的網上企業開戶服務、簡易的DBS IDEAL流動理財服務、靈活數碼融資方案等。

星展銀行（香港）有限公司商業銀行主管王美寶稱，隨着香港恢復如常，中小企業勢頭向好，今年截至5月星展香港新開立的企業帳戶與去年同期相比增長了80%以上。隨着中小企重振旗鼓，將繼續加強我們的數碼解決方案和銀行服務，以使他們能更高效、更輕鬆、更智能化地開展業務。