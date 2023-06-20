OneDegree家居保險總保費按年增8.8倍

近期單位裝修改動成為市場熱話，連帶家居保險及火險也成為關注焦點。本港虛擬保險公司OneDegree去年推出的家居保險，截至5月底止，總保費按年增長8.8倍。

OneDegree副行政總裁周美華表示，家居保險不應只限於保障偶有發生的家居財物損失及第三者責任，而是應該照顧家庭的每一日需要。有見及此，公司特別加入電器維修保障，希望能夠為每個家庭提供更全面的家居保障，而透過虛擬保險的優勢，提供保費更低、保得更足的家居保險，推出短短一年，成績有目共睹，業務錄得接近九倍的增長。

該公司發現，投保家居保險大部份來自400方呎以上的大型單位，佔比達65%；400方呎或以下的中小型單位佔35%。反映不同大小單位也同樣需要家居保險保障。地區方面，港九新界的分布相當平均，新界、九龍及港島區分別佔整體投保的45%、30%及25%。按18區劃分，最多來自沙田區(10%)，其次為東區(9%)、西貢區(8%)及元朗區(8%)。

至於成功理賠個案，最多理賠個案為電器損壞及漏水所造成的損失，兩者同佔24%，其次為家居財物損毀或被盜(18%)，另外壞鎖及冷藏食品變壞亦有見理賠個案(兩者同佔9%)，信用卡盜用理賠個案則有3%。