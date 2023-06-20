清水灣半島兩房劈價逾百萬　終售773萬

個別業主劈價逾百萬出貨。將軍澳清水灣半島兩房單位，累減127萬元，最終售773萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●利嘉閣莊雅琁稱，牛頭角得寶花園A座中層5室，實用面積約398方呎，兩房間隔，望樓景，開價540萬元，議價至528萬元易手，呎價約13,266元，新買家為外區換樓客。

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新界區

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳清水灣半島6座高層C室，實用面積約525方呎，兩房間隔，最初開價約900萬，累減127萬元，最終以773萬元成交，呎價約14,724元。

●中原張鎮邦表示，將軍澳海翩滙5座低層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，享內園景，最新以856萬元易手，呎價約16,462元，新買家為上車客。

●中原黃浩文指，將軍澳日出康城領都5座左翼高層A室，實用面積約672方呎，套三房間隔，以835萬元易手，呎價約12,426元，原業主持貨約14年，帳面獲利399萬元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山新港城J座高層3室，實用面積約338方呎，放盤兩星期，減價5萬元，終以635萬元成交，呎價約18,787元，約3年帳面虧蝕10萬元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海‧星灣19座低層E室，實用面積約496方呎，兩房間隔，望園景，單位放盤3個月，叫價800萬元，獲買家以773萬元承接，呎價約15,585元。

●中原侯惠良表示，沙田及大圍區6月暫錄約52宗二手買賣，按月增約三成，沙田富豪花園I座中層F室，實用面積約465方呎，開價約630萬元，議價後售550萬元，呎價約11,828元。

●中原曾展鵬稱，沙田翠麗花園A座低層7室，實用面積約410方呎，兩房間隔，1月放盤時叫價約520萬元，議價後以475萬元易手，累減45萬元，呎價約11,585元。

●美聯梁葦姮指，大埔天鑽13座底層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，以739萬元放售，首置客以721萬元承接自用，呎價約14,165元，原業主持貨約4年，帳面賺約68.7萬元。

●中原陳德孝表示，天水圍嘉湖山莊6月錄5宗買賣，樂湖居13座中層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，叫價490萬元，減價14萬元，以476萬元沽出，呎價約10,625元。

●祥益黃文樂指，屯門海麗花園2座低層A室，實用面積約452方呎，兩房間隔，獲區內退休人士由租轉買，成交價以450萬元，並一筆過付款購入自住，呎價約9,956元。

●中原陳智生表示，屯門區6月錄約80宗二手買賣，居屋兆禧苑E座中層7室，實用面積約415方呎，已補價自由市場叫價380萬元，放盤約20日，減至360萬元獲承接，呎價約8,675元。

●美聯顧耀彬指，屯門居屋兆禧苑C座低層3室，實用面積約415方呎，兩房間隔，已補價自由市場價以390.8萬元易手，呎價約9,417元。

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