滙豐：內地消費及投資疲弱　相信恢復需時

中港股市表現為何大幅落後？滙豐投資管理中國及亞洲專項股票主管沈昱說，內地4月以後的宏觀經濟數據比外界預期差，無論私人企業或個人消費者也有許多存款，反映大家不是很想消費或投資，或者擔心工作或收入增長不明確，特別是過去幾年受疫情重創的服務性行業，相信恢復仍然需時。

她說，「很難說過去三年少創造了1,000萬、2,000萬的工作機會，今年上半年就突然恢復過來」，所以市場在今年初上漲以後，便很快回落，「因為(恢復)沒有大家想像的那麼快」。

她認為，市場預期當局會推出「托底」的政策，而非大規模的刺激政策，否則市場應該漲更多，她也認為當局沒必要出台大規模的經濟政策，後續還要視乎數據表現。

該行預計，具針對性的政策寬鬆和前置性財政支持能夠維持增長勢頭並增強信心。此外，低通脹將會為透過降準或下調基準利率等寬鬆貨幣政策打下基礎。MSCI中國指數目前的一年預測市盈率為9.7倍，低於其十年平均值約1個標準差，目前的估值水平是2019年以來最低。

沈昱說，在合理寬鬆的流動性環境、新冠疫情緩解和美國預託證券退市憂慮消除下，加上中國已進行多項重大監管變更，近年中國股票的可投資性得到了改善。因此，投資者目前可能對中國經濟過於悲觀，並計入過多的風險或下行空間。

中國股票方面，沈較看好科技軟硬件板塊，特別是與國產化及人工智能(AI)相關的板塊，同看好受惠國企改革、且股權回報率上升的板塊。至於盈利料有較大恢復的旅遊板塊亦獲看好。