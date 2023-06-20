美股道指挫185點　5月新屋動工按月升21.7%

美股3大指數周二早段受壓，道指跌185點，報34,113點；標指曾跌15點，報4,394點；以科技股為主的納指升3點，報13,693點。數據方面，美國5月新屋動工意外按月增21.7%，至以年率計163.1萬間；建築批核按月增5.2%，至以年率計149.1萬間。

港股夜期報19,479點，跌104點，低水128點。

今年上半年美股升勢強勁，表現超出許多華爾街大行的預期。隨着下半年臨近，雖然市場已逐漸開始恢復信心，但多數明星分析員依然堅持看淡美股後市的立場，對後市仍然謹慎。美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett承認了此前「睇錯市」，惟依然表明「不相信牛市重臨」。

以Hartnett為首的美銀分析員近日發表研究報告，坦承錯估上半年美股走勢，並將此歸因於3大失誤，包括美國未陷入衰退、信貸緊縮沒有出現，以及未料到人工智能(AI)引發的升浪。不過，他仍指出，貨幣政策緊縮、經濟衰退的風險尚未完全消退，可能會成為觸發美股跌市的原因。報告又估計，標指於現在到9月前的最大的潛在升幅只有約100至150點，而下跌空間卻有300點。

作為美銀的明星分析員，Hartnett去年曾經準確預測大市走勢，包括成功估中數輪下跌及反彈浪潮。他的觀點亦與唱淡股市的摩根士丹利首席美股策略Michael Wilson相近，後者於去年獲《機構投資者》選為最佳投資組合策略師。Wilson今年以來也是一直堅持唱淡美股，並且重申企業盈利將會陷入倒退，情況會比市場預期更差。

另外，瑞銀財富管理的報告亦提到，建議不要高追美股。雖然美股仍存在「進一步上漲的道路」，但這也是一條「狹窄的道路」。報告指出，進一步的升市需要滿足3大條件，一是通脹能夠回落，讓聯儲局結束加息周期；二是美國經濟不會衰退；三是市場相信AI引發的升浪「合理」，並且升勢擴大至整體市場而非只集中在少數股票。