Boluda Towage投資長和旗下公司香港拖船

全球最大的拖船營運商Boluda Towage宣布，對長江和記集團成員的香港拖船作策略性投資，透過合作將其業務版圖擴展至亞洲市場，同時加強香港拖船的打撈及拖船服務，從而令兩家公司、商業客戶及整體航運業發展皆受惠。

Vicente Boluda形容，與香港拖船發展合作夥伴關係是獨一無二且難得的機會，並感謝對方的信任，讓公司的拖船業務能落戶香港，亦是亞洲其中一個主要的港口，這有助增強公司在亞洲的整體實力。

和記港口集團董事總經理葉承智表示，Boluda是全球領先的海事服務營運商，它在拖船服務方面的豐富經驗，將有助提高公司的打撈及拖船能力，形成強大的聯盟，為客戶提供更優質的綜合服務。對於香港拖船能夠加入成為Boluda的一員，感到雀躍，並期待透過我們的港口網絡與Boluda進一步合作。

兩家公司將透過Boluda旗下超過700艘船隻及和記港口遍及全球25個國家、54個港口的網絡聯手拓展商機，為客戶帶來創新方案。