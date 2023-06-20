市區新盤排隊推售！筲箕灣項目率先開價推50伙
2023年06月20日 22:04
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市區新盤戰況激烈，筲箕灣項目周二(20日)公布首張價單，首批50伙，折實平均呎價約23,042元。九龍區兩盤亦有機會於明(21日)開價。
●筲箕灣傲華首批50伙 折實平均呎價約23,042元
協成行發展旗下筲箕灣傲華，周二(20日)公布首張價單提供50伙，折實平均呎價約23,042元。首批單位包括32伙開放式戶、14伙一房戶及4伙兩房戶，實用面積220至456方呎。售價方面，價單提供4種付款方法，扣除最高9%折扣優惠後，折實售價介乎478.8萬至約1,138.8萬元，折實呎價由21,665至24,973元。
●西南九龍維港滙I「海景樓王」現樓首度曝光
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，周二(20日)首度開放現樓連裝修示範單位予傳媒參觀，單位為第1座11樓A室，實用面積1,385方呎，採四房兩套間隔。信和置業執行董事田兆源稱，維港滙I已陸續發信通知業主收樓。整個維港滙系列項目由開售至今已沽出996伙，套現近160億港元。發展商稱，相信政府加快引入人才到港工作的政策，可刺激本地住屋需求。
●土瓜灣明雋一房示範單位曝光 最快明日開價
佳明集團控股(01271)旗下土瓜灣明雋，周二(20日)首次開放一對無改動及連裝修經改動的示範單位予傳媒預覽，並部署最快周三(21日)開價。該集團營業及市務總經理馮倩平表示，項目或於明日開價後隨即對公眾開放示範單位及收票，籌備下月初開售。項目最新曝光連裝修經改動示範單位參照8樓C室為藍本搭建，實用面積260方呎，一房間隔，
●鴨脷洲弦岸周六賣25伙
莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸，周二(20日)上載銷售安排，落實周六(24日)發售25伙。即將發售單位包括3伙開放式戶及22伙一房戶，實用面積由205至317方呎，折實價由531.9萬至858.3萬元，折實呎價由25,945至27,500元。首輪銷售將於周五(23日)下午2時截票。
●啟德HENLEY PARK首度開放現樓單位 最快周三開價
恒基地產(00012)發展旗下啟德HENLEY PARK，周二(20日)開放兩個示範單位予傳媒參觀，最快有機會周三(21日)開價。上述無改動的現樓示範單位，包括低座A座3樓B單位，實用面積649方呎，屬三房一套戶型。另一個無改動的現樓示範單位為低座A座3樓C單位，實用面積303方呎，屬一房戶型，
●馬頭角瓏碧兩房售968萬元
碧桂園(02007)的馬頭角賈炳達道現樓新盤瓏碧，周二(20日)售出6樓D室，實用面積414方呎，兩房間隔，成交價968.4萬元，呎價約23,391元。發展商表示，上述買家享有代繳印花稅優惠，涉及樓價約3.5%。全盤開售至今累沽61伙，套現約5億元。