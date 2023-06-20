市區新盤排隊推售！筲箕灣項目率先開價推50伙

市區新盤戰況激烈，筲箕灣項目周二(20日)公布首張價單，首批50伙，折實平均呎價約23,042元。九龍區兩盤亦有機會於明(21日)開價。

●筲箕灣傲華首批50伙 折實平均呎價約23,042元

協成行發展旗下筲箕灣傲華，周二(20日)公布首張價單提供50伙，折實平均呎價約23,042元。首批單位包括32伙開放式戶、14伙一房戶及4伙兩房戶，實用面積220至456方呎。售價方面，價單提供4種付款方法，扣除最高9%折扣優惠後，折實售價介乎478.8萬至約1,138.8萬元，折實呎價由21,665至24,973元。

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