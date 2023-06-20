蔚來獲阿布扎比政府斥7.385億美元認購新股

CYVN Holdings為由阿布扎比政府擁有多數股權的投資主體，戰略重心為先進、智能移動出行領域。根據股份認購協議，投資者將投入現金總額7.385億美元，以按每股股份購買價8.72美元(即A類普通股於緊接2023年6月19日前連續七個交易日在紐約證券交易所的成交量加權平均價(根據美國存託股與A類普通股的比例進行調整))認購84,695,543股該公司新發行A類普通股(「投資交易」)。

投資交易受慣常交割條件規限，交割預計於2023年7月初落實。根據《1933年證券法》(經修訂)(「證券法」)S規例規定，採取非公開發行方式進行的股份發行可豁免登記。投資者已同意不會於交割後六個月內出售、轉讓或處置於投資交易中收購的任何股份。

同時，該公司知悉投資者已與騰訊的一間聯屬公司(「現有股東」)訂立購股協議，據此，投資者將購買40,137,614股現有股東實益擁有的本該司A類普通股(「二次股份轉讓」)。於投資交易及二次股份轉讓交割後，投資者將實益擁有本公司已發行及發行在外股份總數的約7.0%。