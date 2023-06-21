【東方日報產評】中美息差續擴闊　人幣抗貶更費力

美國6月雖然暫停加息，但聯儲局預告年底前尚會加息半厘，市場信不信是一回事，但局方並未放棄加息抗通脹的目標明確不過。反觀中國，次季以來經濟下行壓力大增，當局得加大財政及貨幣政策力度支持以穩增長，惟減息會令中美息差再擴闊，加大資金外流風險，也令人民幣貶值壓力揮之不去。故內地昨調降利率的力度未及預期，並不讓人感意外，也足見如今內外形勢複雜，內地在穩增長上遇到更大的掣肘。

中國人民銀行繼上周下調逆回購利率及中期借貸便利(MLF)利率後，昨日一如預期宣布下調貸款市場報價利率(LPR)，但幅度小於市場預期。其中一個說法，乃當局為持續實施寬鬆貨幣政策預留了空間，不急於短期內「晒冷式」推出政策，以免掀投機炒賣，短線刺激過後無助穩定中期增長勢頭。

另一個重要考量，就是人民幣匯率穩定問題。反映境外匯價的離岸人民幣，自3月下旬以來累計已貶值超過5%。換言之，這段時間持有人民幣資產要蝕匯水，且利率還在降，中國資產無可避免要承壓。

今年首季，內地發行的合資格境內機構投資者(QDII)基金數量創單季歷史新高，反映內地資金出海投資需求大增，畢竟手持的人民幣資產在跌價，得增加海外投資分散風險，這種投資避險的想法不難理解，但亦解釋了為何人民幣貶值壓力難消，而以中國企業為主的港股估值自然也難擺脫地心吸力，交投淡靜。

理論上，人民幣貶值，有助加強中國出口的競爭力。問題是，如今中美博弈，不少外資為規避地緣政治風險，增加在中國以外的亞洲地區增設產能，加上下半年歐美經濟衰退風險增加，對於進口商品的需求亦下降。在這個全球貿易趨向萎縮的宏觀環境下，透過匯率貶值扶出口一把從而穩經濟的做法已大打折扣。

要減少資金外流，穩定中國資產價值，內地當局最迫切要做的是扭轉悲觀的市場預期，穩定內部消費信心，強化內循環戰略。這方面最大的阻力之一，來自內地房地產危機，多地現爛尾樓盤，房企資金鏈仍未脫險，資金流轉嚴重受創。企業與居民的物業資產價值不斷承壓，窒礙新投資及消費意欲。要扭轉頹局，得在維持房住不炒的大前提下，微調內房調控政策，設法加大保交樓力度，並盤活資本市場，增加房企融資渠道，積極梳理流動性風險，這方面當局誠然須花更多努力來爭取成效。

在如今中國大力推動人民幣國際化，讓更多貿易夥伴接受人民幣作支付結算，人民幣匯率不可能出現單邊大貶的情況。但在中美息差擴闊，人民幣國際流動性增加同時，息差交易加大人民幣匯率下行壓力亦難以避免。

故人行在近次調降息率方面表現克制，貨幣政策方面受限，未來得在財政政策上多下工夫，減輕企業與居民稅負，加大對地方政府的財政支持，提振民營經濟，推動創科與新興產業增長，接下來的第三季就成為果斷精準出招的關鍵時點，只有經濟趨穩，才是確保中長期人民幣匯率雙向波動趨勢的最有力支持。