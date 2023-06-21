陳錦興：太平洋航運股價落後仍具升值潛力

太平洋航運首季度錄得小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約的日均收入分別為13,550美元(淨值)及13,630美元(淨值)，較2022年第一季度的強勁表現相比分別減少43%及58%。

由於第一季度的市況通常是全年最疲弱，太航預期有極大空間於2023年餘下時間以高於第一季度的租金訂立新的貨運合約。此外，乾散貨船的貨船訂單量於期內仍然低迷，新船供應有限，將可緩和運費下跌的壓力。

宏觀經濟方面，歐美經濟增長具韌性，經過一輪去庫存，料國際貿易將轉好，加上下半年內地以貨幣及財政政策刺激經濟，加速釋放對乾散貨運的需求，應可支撐運費企穩，甚至輕微回升。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)