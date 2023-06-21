道指跌245點　比特幣漲逾5%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.01%，報102.52；港匯見7.8252；離岸人民幣(CNH)報7.1809；美元兌日圓處141.31；歐元報1.092，英鎊報1.2764。金價處1,937.62美元。布油報75.4美元，紐油報70.94美元。比特幣升5.5%，報2.83萬美元。道指期貨輕微向下。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水260點。

●道指收報34,053點，跌245點或0.72%；標指收報4,388點，跌20點或0.47%；納指收報13,667點，跌22點或0.16%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,453點，跌253點。

●6月恒生指數夜期收報19,347點，跌236點，低水260點，成交17,418張。

●紐約期油收報每桶70.5美元，跌1.28美元或1.78%；倫敦布蘭特期油收報每桶75.9美元，跌0.19美元或0.2%。

●紐約期金收報每安士1,947.7美元，跌23.5美元或1.19%。

●英國富時100指數收報7,569點，跌19點或0.25%；德國DAX指數收報16,111點，跌89點或0.55%；法國CAC指數收報7,294點，跌19點或0.27%。

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