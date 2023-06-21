【高盛推介】內地免徵新能源汽車購置稅　比亞迪低開後反彈

高盛(亞洲)有限責任公司：內地多個部門聯合發布《關於延續新能源汽車免徵車輛購置稅政策的公告》，對2024年1月1日至2025年12月31日期間購置的新能源汽車免徵車輛購置稅。

比亞迪股份昨日(20日)跌約1.4%，今(21日)早低開後反彈，現報263港元。有券商看好比亞迪在內地電動車市場的領導地位，並看好其電動車業務及海外擴張，給予「增持」評級。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於上周三至上周五共錄得約880萬元資金流入後，本周一及本周二獲資金轉向沽出。淡倉於上周三至本周一共錄得約640萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

比迪購11237，行使價309.08元，2023年9月22日到期，實際槓桿9倍，3個月期以上產品最高槓桿。

比迪購17815，行使價320.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿5.9倍，中年期、時間值損耗較低。

比迪牛66224，收回價240元，行使價236元，換股比率500，槓桿比率7倍，近25元收回距離牛證。

比迪沽16967，行使價195.18元，2023年12月20日到期，實際槓桿5.7倍，行使價140元以上、3個月期以上產品最高槓桿。

比迪沽17846，行使價230.3元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.8倍，輕微價外、低街貨。

比迪熊66844，收回價290元，行使價294元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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