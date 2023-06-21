中國歐盟商會：歐企憂華經濟放緩多過地緣政治緊張

外媒報道，中國歐盟商會(European Union Chamber of Commerce in China, EUCCC)表示，中國和全球經濟放緩是影響在華歐洲企業的最大問題，其影響超過與美國的政治緊張局勢及脫鈎。

該商會周三(21日)發表報告稱，將中國視為未來三大投資目的地的歐洲企業，數量創歷史新低。該商會自2010年以來就記錄該數字。

報告稱，2022年報告中國收入下降的歐洲企業數量，較2021年多出3倍，而中國對企業全球利潤的重要性連續第二年下降。該商會指，「過去3年商業信心惡化非常嚴重，無法在一夜之間逆轉。」

德國化工巨頭巴斯夫(BASF)、馬士基(Maersk)、西門子(Siemens)和福士汽車(Volkswagen)都是該商會成員。該商會的調查結果基於2至3月初會員的觀點，顯示去年由於市場准入和監管障礙而失去業務的企業數量創歷史新高。

該商會表示，隨着新的及即將出台的歐洲和美國立法，將迫使許多企業在中國業務中展現更高透明度，分散供應鏈及撤資趨勢在中期恐會加劇。