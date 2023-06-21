電訊盈科向電視運營商Canal+出售Viu股份

電訊盈科宣布，公司的全資附屬公司PCCW Media及PCCW Media的全資附屬公司Viu與Canal+訂立股份認購協議，Canal+將認購總金額為3億美元(約23.4億港元)的Viu股份，成為Viu的重要策略性少數股東。首次完成已於同日作實，合共1,770.16萬股Viu股份已按發行價每股Viu股份約11.3美元配發及發行予Canal+，作為支付首次認購相關款項2億美元的代價。於首次完成後，電訊盈科間接(透過PCCW Media)持有Viu約73.9%權益；及Canal+直接持有Viu約26.1%權益。

此外，PCCW Media、Viu及Canal+已訂立股東協議，待Canal+完成股本投資總額後，Canal+將有權行使期權收購PCCW Media持有的相關數目之Viu股份，於緊隨完成有關行使後，Canal+於Viu已發行股本總額中的股權百分比按全面攤薄基準計算等於51%(「認購期權」)。公司亦已同意就PCCW Media及Viu於股份認購協議及股東協議項下或其中訂明的財務義務、承擔及承諾作出保證。

Canal+集團是一家付費電視運營商，於法國、非洲及亞太地區以及中東歐和法國海外領地從事電視廣播及發行業務。截至2022年底該公司在全球擁有約2,550萬用戶。