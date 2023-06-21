土瓜灣明雋首批30伙　平均呎價18526元　入場費378萬

該集團營業及市務總經理馮倩平表示，首批屬「雙重驚喜價」，意指開放式戶及一房戶價錢同樣震撼。首批有優惠予上車客，希望吸引市場所有潛在買家，對銷情相當有信心，而加推單位有調整空間。

她指，首批單位包括16伙開放式戶及14伙一房戶，實用面積231至260方呎。售價方面，價單提供4種付款方法，扣除最高20%折扣優惠後，折實售價介乎378.56萬至541.2萬元，折實呎價由16,388至20,815元，按定價計首批市值約1.7億元。

首批單位有24伙折實價為500萬以下，其中6伙折實價更屬400萬元以下。入場戶為5樓D室，實用面積231方呎，折實呎價約16,388元。一房入場單位5樓B室，實用面積259方呎，折實價447.76萬元，折實呎價約17,288元。

項目即日起安排開放示範單位予公眾參觀及開始收票，籌備7月初作首輪銷售。

資料顯示，同區鄰近對上開價新盤為瑧尚，於2019年3月推出80伙，當時折實平均呎價18,301元。