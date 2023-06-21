啟德HENLEY PARK首批148伙　入場費518萬

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，首價單位屬「唔憂價」，相信價錢相宜及有水位，由於首批未提供向啟德體育園景的單位，故價錢較低，加推單位有一定調整空間。

首批單位包括16伙開放式、100伙一房戶、16伙兩房戶及16伙三房戶，實用面積250至649方呎。當中，將主力推出的低座單位佔約六成。

售價方面，價單提供10種付款方法，扣除最高10%折扣優惠後，折實售價介乎518.22萬至1,444.32萬元，折實呎價由19,580至21,756元。按定價計，整批市值逾13億元。

首批入場戶為1A座2樓H室，實用面積250方呎，折實呎價約20,729元。呎價最低及一房入場戶單位為低座A座1樓C室，實用面積303方呎，折實價593.28萬元。

項目短期內開放現樓示範單位予公眾參觀，屆時將同步開始收票，籌備下周作首輪銷售。

資料顯示，項目毗鄰的THE HENLEY II於去年4月推出首批61伙，當時折實平均呎價約24,333元。