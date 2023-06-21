【高盛推介】騰訊急挫失守340元　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股昨日(20日)跌約2%，守在350港元水平收市，惟今(21日)早急跌。早上低開約2.4%後跌幅擴大，最低見338.2元的過去一周低位。現報338.4元，跌約3.3%，跌幅較大市深。日前騰訊首次披露行業大模型進展，及後有券商指大模型能力可應用於騰訊會議等軟件即服務(SaaS)產品當中，並可進一步提升變現潛力。該行維持對騰訊「跑贏行業」評級。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於昨日獲資金趁低吸納，錄得約2,440萬元資金流入，為昨日最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周三至上周五共錄得約1,720萬資金流入後，本周一及本周二獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，騰訊於昨日獲資金繼續沽出，錄得約11億元資金淨賣出。

就騰訊急跌至近期低位，投資者在部署時應重新審視產品條款，選擇適合現況的產品部署。

騰訊購16518，行使價400元，2023年8月28日到期，實際槓桿12.3倍，高槓桿。

騰訊購16666，行使價380元，2023年8月28日到期，實際槓桿11.5倍，貼價。

騰訊購13871，行使價420.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿10.5倍，低面值。

騰訊牛66503，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，槓桿比率28.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿6.7倍，中年期、時間值損耗較低。

騰訊熊60842，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

騰訊熊59847，收回價390元，行使價392元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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