專家樓評：息口走勢未明　二手悶局待突破

美國聯儲局公布最新議息結果，宣布暫停加息，符合市場預期，聯邦基金目標利率維持於5厘至5.25厘，為15個月以來首次暫停加息，而本港大型銀行最優惠利率亦同樣維持不變。不過是次暫停加息並不代表整個加息周期完結，聯儲局主席鮑威爾暗示下半年仍有機會加息，為本港的樓市帶來不明朗因素。

回顧上半年市況，自年初社會逐步復常，本港與內地恢復正常通關，以及再次打開國際大門，本港的經濟也逐步上揚，並成為動力「火車頭」，樓市承接復常之勢亦一拼上揚，交投氣氛熾熱。本港上半年的樓市錄得價量齊升，當中樓價年初至今累計升近6%，而首5個月的一手的成交量達5,609宗，預計上半年可達6,600宗的水平，較去年同期升近4成； 而二手方面，預料上半年可錄得約22,500宗的水平，較去年同期升約1成，從數字可見，一手反彈力度較二手強勁。

事實上，本港樓市基調良好，市場存在不乏利好消息：首先，本港經濟已逐漸復甦，加上在失業率進一步放緩的情況下，能為本港的樓價帶來支持；第二，政府推出一系列「搶人才」計劃下，及放寬合資格的海外專才來港先置業後退稅已吸引了新一波的購買力；第三，日前政府亦擴大輸入外勞的資格，有利本地的租務市場。而事實，本港上半年的租金已由低位回升，隨着暑假來臨及政府推行外勞輸入計劃，預料本港的租金將會持續上揚。其租金的升幅不但吸引投資者入市，租金上漲亦令部分租客轉租為買，有利市場進一步釋放購買力。

另外，美國聯儲局暫停加息，相信發展商將會加快推售步伐，搶佔市場焦點，據香港置業資料研究部綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，今年首季新盤銷售量錄3,468宗，較去年第4季的849宗大增逾3倍。第2季新盤銷售速度雖較第1季略慢，但預計仍達3,000宗。展望第3季，預期新盤持續以積極姿態搶攻市場，料新盤銷售量仍有力造好。

不過香港「通關」後的「亢奮期」已過，樓市氣氛稍為減溫，加上新盤以積極姿態搶攻市場，搶走部分市場購買力，二手表現暫難改善。筆者相信，第3季一手市場持續旺場，本港二手市場亦需時整固，以及待息口走勢明朗化，才有望重拾上升動力，突破悶局。

香港置業行政總裁 馬泰陽