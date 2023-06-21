證監會雷添良：互聯互通機制有持續擴展空間

香港證監會主席雷添良表示，香港作為連接內地市場的主要橋樑，在中國市場對外開放中扮演重要角色，而各項互聯互通機制擴大香港與內地市場投資者基礎，而機制仍有持續擴展空間，同時會擴大人民幣投資產品的種類，以鞏固香港作為人民幣離岸中心的地位。

他指出，證監會一如以往，對維持金融市場的韌力、公平及廉潔穩健堅定不移的態度，並貫徹世界級監管，認為這是維持香港國際金融中心地位的基石。維持金融市場的韌力，即是要確保金融業對未來任何的挑戰作好準備，也要為本港市場增長製造新機遇。市場環境瞬息萬變，證監會將在穩固的基礎上砥礪前行，推動香港繼續聯通中國和世界，以讓香港有更好未來。

綠色金融方面，雷氏提到，證監會將繼續積極應對氣候變化，為金融市場創造可持續發展的未來，而氣候披露的相關規定，將確保香港在全球資產管理行業的可持續發展中可以保持領先地位。

證監會行政總裁梁鳳儀補充，證監會積極參與國際可持續準則理事會工作，以制訂全球商用的企業氣候披露準則。香港可以利用龐大的金融市場，為中國實現碳中和的目標作出貢獻。在推行全球匯報準則方面，證監會須「循序漸進」和「實事求是」，以達致可比較性和一致性，但又不失遠大目光。

截至今年3月底止，證監會認可環境、社會及管治(ESG)基金有188隻，按年增加55%，管理資產規模達1,517億美元，按年增長6%。證監會目標於2030年前自身碳排放減少五成。