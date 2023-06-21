道指期貨跌12點　比特幣升2%

美匯指數報102.170；港匯見7.8268；離岸人民幣(CNH)報7.1965；美元兌日圓報142.09；歐元處1.0930；英鎊報1.2730。金價報1,935.05美元。油價微升，布油報75.97美元，紐油處71.33美元。比特幣升2.4%至28,833美元。道指期貨跌12點。

焦點數據：

16:30 英國4月樓價指數

19:00 美國抵押貸款市場指數

20:30 加拿大4月零售銷售

-證監會去年盈轉虧，錄虧損1億元。

-電訊盈科向電視運營商Canal+出售Viu股份。

-小鵬汽車擬明年推右軚車型攻港。

-離岸人民幣兌美元逾半年首次跌穿7.2關。

-內地延續新能源車購置稅減免政策至2027年底。

-官媒：內地貨幣政策有望繼續加碼。

-中國歐盟商會：歐企憂華經濟放緩多過地緣政治緊張。

-滬網信辦約談星巴克等餐企，就過度收集個資整改。

-貝萊德CEO：有國際投資者換貨，由A股轉投日股。

香港經濟：

●太古城推售100個車位提供優惠，變相劈價三成。

●政府放寬10%私樓樓面建安老院，增加發展誘因。

外地經濟：

●英國5月核心通脹再創31年新高，加息在所難免。

●法國央行行長：歐央行已完成大部分加息。

●英國按揭利率急升，財相表明不會幫業主供樓。

●分析估美經濟放緩拖冧股市，金價上望3000美元？

加密貨幣：

●利好消息帶動，比特幣衝破2.9萬美元關。

企業消息：

●聯邦快遞收入連跌3季，CFO下月底退休，股價市後挫3%。

●AI發展如火如荼，孫正義：軟銀將轉守為攻。

●相繼埋位！Rivian將採用Tesla充電標準。

●傳摩通裁減亞洲20個投行職位，涉行業助理及初級分析師。