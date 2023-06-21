道指期貨跌12點 比特幣升2%
2023年06月21日 16:16
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美匯指數報102.170；港匯見7.8268；離岸人民幣(CNH)報7.1965；美元兌日圓報142.09；歐元處1.0930；英鎊報1.2730。金價報1,935.05美元。油價微升，布油報75.97美元，紐油處71.33美元。比特幣升2.4%至28,833美元。道指期貨跌12點。
焦點數據：
16:30 英國4月樓價指數
19:00 美國抵押貸款市場指數
20:30 加拿大4月零售銷售
●港股連跌3日，恒生指數低開301點後反覆尋底，最多挫432點，低見19,174點，觸及20天線(19,175點)有支持，收市報19,218點，跌388點，跌幅1.98%。https://reurl.cc/kXrj5b
-證監會去年盈轉虧，錄虧損1億元。
-電訊盈科向電視運營商Canal+出售Viu股份。
-小鵬汽車擬明年推右軚車型攻港。
●人民幣匯價弱勢，滬深三大指數受壓低收。滬綜指收報3,197點，跌42點或1.31%，成交額4,062億元人民幣。https://reurl.cc/GA4RkA
-離岸人民幣兌美元逾半年首次跌穿7.2關。
-內地延續新能源車購置稅減免政策至2027年底。
-官媒：內地貨幣政策有望繼續加碼。
-中國歐盟商會：歐企憂華經濟放緩多過地緣政治緊張。
-滬網信辦約談星巴克等餐企，就過度收集個資整改。
-貝萊德CEO：有國際投資者換貨，由A股轉投日股。
香港經濟：
●太古城推售100個車位提供優惠，變相劈價三成。
●政府放寬10%私樓樓面建安老院，增加發展誘因。
外地經濟：
●英國5月核心通脹再創31年新高，加息在所難免。
●法國央行行長：歐央行已完成大部分加息。
●英國按揭利率急升，財相表明不會幫業主供樓。
●分析估美經濟放緩拖冧股市，金價上望3000美元？
加密貨幣：
●利好消息帶動，比特幣衝破2.9萬美元關。
企業消息：
●聯邦快遞收入連跌3季，CFO下月底退休，股價市後挫3%。
●AI發展如火如荼，孫正義：軟銀將轉守為攻。
●相繼埋位！Rivian將採用Tesla充電標準。
●傳摩通裁減亞洲20個投行職位，涉行業助理及初級分析師。