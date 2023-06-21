道指期貨跌12點　比特幣升2%

2023年06月21日 16:16
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    美匯指數報102.170；港匯見7.8268；離岸人民幣(CNH)報7.1965；美元兌日圓報142.09；歐元處1.0930；英鎊報1.2730。金價報1,935.05美元。油價微升，布油報75.97美元，紐油處71.33美元。比特幣升2.4%至28,833美元。道指期貨跌12點。
    焦點數據：
    16:30 英國4月樓價指數
    19:00 美國抵押貸款市場指數
    20:30 加拿大4月零售銷售
    ●港股連跌3日，恒生指數低開301點後反覆尋底，最多挫432點，低見19,174點，觸及20天線(19,175點)有支持，收市報19,218點，跌388點，跌幅1.98%。https://reurl.cc/kXrj5b
    -證監會去年盈轉虧，錄虧損1億元。
    -電訊盈科向電視運營商Canal+出售Viu股份。
    -小鵬汽車擬明年推右軚車型攻港。
    ●人民幣匯價弱勢，滬深三大指數受壓低收。滬綜指收報3,197點，跌42點或1.31%，成交額4,062億元人民幣。https://reurl.cc/GA4RkA
    -離岸人民幣兌美元逾半年首次跌穿7.2關。
    -內地延續新能源車購置稅減免政策至2027年底。
    -官媒：內地貨幣政策有望繼續加碼。
    -中國歐盟商會：歐企憂華經濟放緩多過地緣政治緊張。
    -滬網信辦約談星巴克等餐企，就過度收集個資整改。
    -貝萊德CEO：有國際投資者換貨，由A股轉投日股。
    香港經濟：
    ●太古城推售100個車位提供優惠，變相劈價三成。
    ●政府放寬10%私樓樓面建安老院，增加發展誘因。
    外地經濟：
    ●英國5月核心通脹再創31年新高，加息在所難免。
    ●法國央行行長：歐央行已完成大部分加息。
    ●英國按揭利率急升，財相表明不會幫業主供樓。
    ●分析估美經濟放緩拖冧股市，金價上望3000美元？
    加密貨幣：
    ●利好消息帶動，比特幣衝破2.9萬美元關。
    企業消息：
    ●聯邦快遞收入連跌3季，CFO下月底退休，股價市後挫3%。
    ●AI發展如火如荼，孫正義：軟銀將轉守為攻。
    ●相繼埋位！Rivian將採用Tesla充電標準。
    ●傳摩通裁減亞洲20個投行職位，涉行業助理及初級分析師。