【產經直播】港股萬九關守唔守得住？
2023年06月21日 16:26
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離岸人民幣兌美元跌穿7.2關，是去年11月以來首次，港股受壓。恒指周三(21日)低開301點後，曾跌432點，收市仍跌388點，報19,218點，大市成交981億元。恒指本周已連跌3日，更失守多條移動平均線，早前的反彈浪已確認結束？萬九關守唔守得住？市場憧憬內地或有更多措施救經濟，但人民幣匯價弱勢未改，港股何去何從？
阿里巴巴(09988)周二(20日)宣布高層變動，周三(21日)股價再跌4%，事件影響未完？中手游(00302)據報被嗶哩嗶哩(09626)減持，股價急瀉16%，連帶騰訊控股(00700)亦跌逾2%，手游股前景點睇？另外京東集團(09618)旗下京東雲宣布，將發布京東大模型，消息值唔值得憧憬？
內地延續新能源車購置稅減免政策至2027年底，新能源車股逆市做好，「蔚小理」全線上升，當中蔚來(09866)更獲阿布扎比政府斥資逾7億美元認購新股，而騰訊則趁機減磅，股份要點睇？新能源車股近期升勢強勁，仲可以維持幾耐？應該點揀股？
人民幣弱勢，內地及物管股首當其衝，板塊仲要弱到幾時？未來仲可否憧憬內地會有更大規模救樓市措施？
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