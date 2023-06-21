【產經直播】港股萬九關守唔守得住？

離岸人民幣兌美元跌穿7.2關，是去年11月以來首次，港股受壓。恒指周三(21日)低開301點後，曾跌432點，收市仍跌388點，報19,218點，大市成交981億元。恒指本周已連跌3日，更失守多條移動平均線，早前的反彈浪已確認結束？萬九關守唔守得住？市場憧憬內地或有更多措施救經濟，但人民幣匯價弱勢未改，港股何去何從？

人民幣弱勢，內地及物管股首當其衝，板塊仲要弱到幾時？未來仲可否憧憬內地會有更大規模救樓市措施？

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