保監局不評論成員與險企利益衝突傳聞　確認許美瑩將約滿離任

市場流傳保險業監管局成員與個別保險公司出現利益衝突，保監局回應表示，不會評論市場傳聞，當局有嚴格的員工操守守則及完善的管治機制，確保日常運作持守誠信及專業，並公正持平地行使職權。

另外，保監局確認許美瑩將於6月25日約滿後離任，現正休假，而負責一般保險監管的執行董事林瑞江則已於6月18日任期屆滿離任，當局將就相關職位空缺展開公開招聘。同時提到，當局設有一套人力資源管理機制，範圍包括高層管理人員的更替安排，務求由具能力和經驗的人士出任相關職位。在員工休假或職位出缺期間，保監局會安排合適人員處理相關職務，以確保局方如常運作及履行法定職能。

早前有報道指，保監局執行董事(長期業務)許美瑩將於本月25日約滿離任，該局亦向保險公司、代理致函，稱繼任人招聘程序正在進行，目前職位由副總監(長期業務)呂愈國署任。若計及執行董事(一般業務)林瑞江上周約滿離任，即該局兩大面向保險公司的部門主管均出現空缺。

港府於2020年6月公布，再度委任林瑞江出任保監局執行董事(一般業務)，任期3年，由2020年6月19日至2023年6月18日；以及許美瑩出任保監局執行董事(長期業務)，任期3年，由2020年6月26日至2023年6月25日。