Mastercard夥支付寶向訪華旅客提供無現金支付服務

Mastercard與螞蟻集團旗下的中國內地領先電子支付平台支付寶宣布，為前往中國內地的旅客推出另一款簡單安全的無現金支付方式。

Mastercard和支付寶自2019年起合作為消費者和商家提供升級電子支付解決方案，而此項嶄新服務為身在中國內地的旅客提供另一種安全便捷的支付方式。不論Mastercard卡發行地點，持卡人只需將現有Mastercard信用卡或扣帳卡連接至支付寶電子錢包，即可享用新服務，無需設置或預先充值帳號。

二維碼是中國內地最受歡迎的支付形式，全球Mastercard持卡人現在能夠透過數千萬個接受支付寶的地點，透過流動裝置在中國內地簡便地選擇無現金支付。

螞蟻集團大中華區國際業務總經理李詠詩表示，此次支付寶與Mastercard拓展合作並推出全新服務，不僅能夠改善入境國際遊客的旅遊體驗，在全球旅遊持續復甦的大背景下，也為支付寶開放平台上的廣大商戶帶去更多的海外商機。

Mastercard全球執行副總裁兼大中華區總裁常青表示，此次與螞蟻集團的進一步合作，再次深化了Mastercard對中國內地市場的長期承諾。隨着出行和旅遊業的逐步恢復，很高興能夠攜手支付寶助力全球Mastercard持卡人，無論商務差旅還是休閒出遊，都能夠在中國內地享受到安全、便捷和無憂的支付體驗。