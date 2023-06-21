港人去年理財能力評分升至14分　為研究以來新高

投資者及理財教育委員會(下稱投委會)過去一年以數碼為首的多元化方式，提醒港人精明投資、審慎理財。該會主席杜淦堃表示，根據經合組織/國際金融理財教育網絡(OECD/INFE) 設計的研究而定期進行的「理財能力研究」，最新結果顯示，以20分為滿分，港人的理財能力評分從2015年的13.7分提升至2022年的14分，是自進行研究以來的最高水平，顯示港人對基本理財概念的認識不斷提高。

他指出，樂見投資會多年來的理財教育工作取得令人鼓舞的進展，未來會因應市民大眾的需求，繼續全力推動香港的投資者及理財教育。

過去一年，投委會繼續推進數碼轉型，進一步改善理財教育項目及數碼自學工具，包括推出全新「收支管家」流動應用程式、完善「退休計劃計算機」、推出「錢爺爺與錢嫲嫲的一天」防騙網上遊戲等，協助市民大眾提防和辨識金融騙局。另為擴展針對目標受眾教育計劃的滲透率，年內與持份者緊密合作，提升為幼稚園學生至大專學生、在職人士、長者及弱勢社群度身訂造教育計劃。

投委會總經理李婉秋指，世界正在急速變化，隨着金融科技和數碼投資及理財渠道迅速發展，投資者及理財教育對協助公眾提升數碼理財能力，以及增強財務抗逆能力變得日益重要。期望與持份者保持緊密合作，改善市民整體的財務福祉，不論其性別、種族、年齡或財務狀況，也能受惠，並能合力鞏固香港作為世界其中一個主要國際金融中心的地位。