藍澄灣三房賣唔出　終累劈151萬呎售1.1萬元

青衣二手交投稍為回穩，主因業主有一定減幅。區內藍澄灣套三房戶，累劈151萬元，終售769萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯丘松原表示，香港仔中心B座低層6室，實用面積約432方呎，兩房間隔，準新婚年輕客由於親人於南區居住，以525萬元購入上述物業，呎價約12,153元。

●中原陳凱超稱，西灣河鯉景灣觀暉閣高層F室，實用面積約485方呎，兩房間隔，享內園山景，最新以818萬元賣出，呎價約16,866元。

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九龍區

●利嘉閣徐錦榮指，西南九龍匯璽8座低層E室開放式戶，實用面積約267方呎，叫價610萬元，降價至589萬元成交，呎價約22,060元，約4年帳面虧損36萬元。

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新界區

●中原黃國強稱，青衣藍澄灣5座中層E室套三房戶，實用面積約690方呎，去年2月叫價920萬元，原業主今年初遷出減至800萬元，市靜再降至788萬元，終售769萬元，呎價約11,145元，累減151萬元。

●美聯陳偉健表示，葵涌區66月暫錄9宗二手買賣，新葵芳花園B座高層8室，實用面積約418呎，兩房間隔，5月開價650萬元，買議價後以600萬元承接，呎價約14,354元。

●祥益黃慶德指，屯門海翠花園1座中層D室，實用面積約609方呎，原業主增加議幅，累減20萬元，區內首置客決定以565萬元購入自用，呎價約9,278元。

●祥益邱家邦稱，屯門新屯門中心3座高層A室，實用面積約603方呎，三房間隔，累減25萬元，區內首置客獲父母資助入市，以565萬並一筆過付款，呎價約9,370元。

●利嘉閣霍志豪表示，屯門居屋置樂花園5座高層C室，實用面積約511方呎，兩房間隔，自由市場開價475萬元，累減28萬元，以447萬元成交，呎價約8,748元。

●美聯龍國榮，元朗蝶翠峰10座低層C室，實用面積約561方呎，三房間隔，最初開價620萬元放盤，放盤一個月，累減45萬元，獲區內上車客以575萬元承接，呎價約10,249元。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田居屋愉翠苑P座高層6室，實用面積約663方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價720萬元，放盤個半月，以718萬元沽出，呎價約10,830元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區6月暫錄約40宗二手買賣，居屋錦豐苑B座中層13室，實用面積約540方呎，三房間隔，議價後未補價第二市場以445萬元易手，呎價約8,241元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山居屋錦豐苑錦荷閣低層8室，實用面積約652方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價668萬元，放盤3個月，減價至600萬元沽出，呎價約9,202元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山銀湖．天峰6月暫錄3宗買賣，包括3座中層B室，實用面積約690方呎，套三房間隔，開價約1,100萬元，議價後售1,050萬元，呎價約15,217元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢逸瓏海滙3座連天台1，實用面積約581方呎，兩房連儲物室間隔，開價868萬元，降價至818萬元沽出，呎價14,079元，原業主約3年帳面虧蝕48萬元。

●中原鄧凱欣稱，將軍澳中心12座中層A室，實用面積約467方呎，兩房間隔，最初叫價810萬元，最新減至783萬元易手，呎價約16,767元，新買家為外區客。

●中原何文俊指，將軍澳峻瀅5座高層A室，實用面積約736方呎，套三房加儲物房間隔，擁山景，最初叫價878萬元，最新減至845萬元易手，呎價約11,481元。

●美聯林振聲稱，將軍澳新都城2期8座中層C室兩，實用面積約363方呎，去年7月以670萬元放售，不設睇樓，本月初正式開放，兩姊妹上車客洽至深夜約1時以640萬元成交，呎價約17,630元。

●中原張朗霆表示，將軍澳蔚藍灣畔5座中層F室，實用面積約490方呎，兩房間隔，望內園景，叫價818萬元，最新減至780萬元易手，呎價約15,918元，同類型單位4月曾售807萬元。

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