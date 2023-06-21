富途財富基金管理規模超過400億：對業務發展有信心

互聯網金融平台富途控股(美股：FUTU)公布，截至今年6月18日止，旗下財富基金富途大象的管理規模超過400億港元，半年增加近百億元，基金客戶人數逾33萬。至6月8日止，近77%基金客戶於平台上獲利。富途控股國際化戰略及財富管理負責人曾煜超表示，將持續開拓國際知名金融機構網絡，成為更多基金投資者的拍檔，對基金業務發展有信心。

他指出，富途大象財富自2019年8月成立，在21個月後突破100億元的資產規模，其後每達100億元的資產規模所需時間愈來愈短，主要是公司與國際基金公司建立強大的合作關係，包括高盛、花旗、中金等金融機構，以及完善的「6P」選基系統，為投資者的風險管理把關。

市場不確定性增加和避險情緒高漲的形勢下，一籃子能夠平衡風險的基金產品成為富途平台上的新興大熱。截止6月12日，據富途平台的數據，最受香港客戶歡迎的基金產品主題為科技、大中華及能源，佔比分別達39.6%、25.4%及7.7%。

富途大象財富目前提供來74間資產管理公司、超過200隻基金產品，包括貨幣基金、債券基金、股票基金及另類資產等不同風險等級產品，以滿足不同投資者的理財需求。在過去一個月，富途客的基金總收益達2.1億港元。