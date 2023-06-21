美股道指跌159點　鮑威爾出席國會聽證會

美股3大指數周三早段受壓，道指跌159點，報33,893點；標指跌17點，報4,371點；以科技股為主的納指跌44點，報13,622點。港股夜期報19,274點，升24點，高水56點。

美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會，他所準備的講辭與上周議息後新聞發布會上的開場發言幾乎一字不差。他重申，勞動力市場仍然非常緊張，通脹壓力繼續居高不下，要回落至2%的目標還有很長的路要走。

摩根士丹利、美銀依然堅持看淡美股之際，另一華爾街投行高盛近期卻調高了對標指的預測目標，將未來3個月、6個月和12個月預測值分別調整為4,300點、4,500點、4,700點。高盛指出，由於通脹放緩，以及市場對人工智能(AI)憧憬，投資者的風險偏好有所增強。

高盛廣泛地看好AI所帶來的前景，直指「AI代表了一種新的潛在利潤長期催化劑。雖然影響的規模和時間尚不確定，但我們最近注意到，公司廣泛採用AI可能會提高整個經濟的生產力，並導致收益高於我們的基準預測」。

話雖如此，在看好股市的同時，高盛亦建議投資者利用期權做好對沖。該行估計，未來12個月內出現經濟衰退的機率為25%，而一旦衰退情景化為現成，最終可能會導致標指跌至3,400點。同時，過度樂觀的增長預期正在被市場所消化，整體投資者的樂觀情緒似乎受考驗。

企業消息方面，立場極左的民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）表示，本周將對電商巨擘亞馬遜啟動參議院調查，主要關注該公司全美國倉庫的工作、安全條件等，原因是亞馬遜倉務員的工傷率，明顯高於其他公司。亞馬遜證實公司已收到桑德斯的來信，審查正處於初期階段，但強烈否認桑德斯的說詞，又指非常重視員工的安全和健康。亞馬遜股價早段升/跌●%。

串流音樂播放平台Spotify據報計劃推出一項更高級的訂閱服務「Supremium」，以提高公司的收入。消息人士透露，該訂閱計劃可能包括提供無損音訊，預期會在今年內於美國以外的市場率先推出。該公司股價早段升/跌●%。