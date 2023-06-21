九龍區雙盤齊發！低價出擊求突圍？

九龍區周三(21日)有兩個新盤齊齊開價，均以低價出擊，以求突圍而出。啟德項目推出首批148伙，較毗鄰的樓盤於去年4月首批開價低約13%。而土瓜灣樓盤開放式戶折實價由約378萬元起，入場費平絕今年市區新盤。

●啟德HENLEY PARK首張價單148伙 折實平均呎價21,088元

●土瓜灣明雋首批30伙 開放式戶入場378萬平絕今年市區新盤

●西半山大學閣三房招標售8,200萬元

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周三(21日)以招標形式售出第1座12樓A室，實用面積1,584方呎，現為三房一套間隔，成交價8,200萬元，呎價約51,768元。據悉，項目由開售至今，已累沽23伙，套現逾18.7億元。

●灣仔EIGHT STAR STREET周日賣3伙 折實價4,600萬元起

●元朗錦田北PARK YOHO Milano頂層連天台戶售1,953萬元

●元朗洪水橋珀爵首錄終止交易