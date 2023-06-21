九龍區雙盤齊發！低價出擊求突圍？
2023年06月21日 22:05
東網電視更多新聞短片
九龍區周三(21日)有兩個新盤齊齊開價，均以低價出擊，以求突圍而出。啟德項目推出首批148伙，較毗鄰的樓盤於去年4月首批開價低約13%。而土瓜灣樓盤開放式戶折實價由約378萬元起，入場費平絕今年市區新盤。
●啟德HENLEY PARK首張價單148伙 折實平均呎價21,088元
恒基地產(00012)旗下啟德HENLEY PARK，公布首張價單提供148伙，折實平均呎價約21,088元，較毗鄰的THE HENLEY II於去年4月首批開價低約13%，開放式戶入場費由518.22萬元起，更同屬啟德區內自2017年9月後接近6年來最低。首批單位涵蓋開放式至三房戶，實用面積250至649方呎，折實售價介乎518.22萬至1,444.32萬元，折實呎價由19,580至22,937元。按定價計，整批市值逾13億元。
●土瓜灣明雋首批30伙 開放式戶入場378萬平絕今年市區新盤
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站的明雋，公布首張價單涉及30伙，折實平均呎價約18,526港元，開放式戶折實價由378.56萬元起，入場費為今年市區全新盤最平。首批單位包括16伙開放式戶及14伙一房戶，實用面積231至260方呎，扣除最高20%折扣優惠後，折實售價介乎378.56萬至541.2萬元，折實呎價由16,388至20,815元，
●西半山大學閣三房招標售8,200萬元
華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周三(21日)以招標形式售出第1座12樓A室，實用面積1,584方呎，現為三房一套間隔，成交價8,200萬元，呎價約51,768元。據悉，項目由開售至今，已累沽23伙，套現逾18.7億元。
●灣仔EIGHT STAR STREET周日賣3伙 折實價4,600萬元起
太古地產(01972)灣仔EIGHT STAR STREET，周三(21日)上載全新價單，提供3伙，計及限時折扣後，折實價由4,600萬至7,068.2萬元，折實呎價由50,383至59,000元，將於周日(25日)起以先到先得形式發售。當中有兩伙屬頂層複式戶，包括售價最高的23及25樓A室，實用面積1,198方呎，三房間隔，連660方呎私人天台。
●元朗錦田北PARK YOHO Milano頂層連天台戶售1,953萬元
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Milano，周三(21日)以1,953.2萬元沽出頂層特色戶，為第33A座16樓B室，實用面積1,012方呎三房，連663方呎天台，呎價約19,300元。
●元朗洪水橋珀爵首錄終止交易
遠東發展(00035)旗下元朗洪水橋珀爵，錄得首宗終止交易個案。項目的洋房19號，實用面積2,303方呎，設有三房及升降機，原本於2021年10月以逾3,518.9萬元沽出，當時呎價為15,280元。買家入市時享有1088天優先入住優惠，成交期長達3年。