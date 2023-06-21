騰訊有份！健身資訊平台Keep成功闖關　傳集資7.8億元

該公司於2014年成立，2021年曾考慮赴美上市，據報已經赴美提交保密上市申請，惟其後中國監管機構加強企業境外上市監管，考慮到赴美上市變得困難，因而轉來香港上市。

據更新後的初步招股文件，截至去年12月底止全年虧損大幅縮至1.04億元人民幣(下同)，2021年蝕29.08億元。若撇除以股份為基礎的薪酬開支、優先股公允價值變動等因素，經調整虧損淨額為6.66億元，而2021年同期則為8.26億元，按年亦有所收窄。期內，收入按年上升36.55%至22.11億元，自有品牌產品及會員訂閱收入佔比分別達51.4%及25.4%。

2022年平台的平均月活躍用戶達3,638.8萬，按年增加5.9%；平均月度訂閱會員按年升10.39%至362.1萬；會員滲透率達一成，按年增加0.5個百分點。

集資所得將用於提升技術能力及產品創新；健身內容開發及多元化；品牌宣傳及推廣；以及於一般企業用途及營運資金需要。