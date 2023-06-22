內地購物節「戰報」！iPhone再成大贏家...

網購界盛事「618」購物節結束，內地各平台亦開始盤點數據。內媒報道，自6月份起，手機的銷售數據成為各網購平台的關注重點，不過成績仍是蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone一枝獨秀...

據京東的銷售數據顯示，618期間，Apple仍時手機品牌的大贏家，品牌成交客再創百億元人民幣(下同)，緊隨其後的分別是小米、榮耀、OPPO、vivo以及華為。

各大國產手機品牌亦有公布該企618數據，但只有小米公布具體銷售額，該企全渠道累計銷售達194億元，但補貼額度達16億元；不過，Apple的數據為單一平台，但小米為全平台。

其他廠商中，OPPO（包括一加）全平台銷售額按年增1.56倍、銷售額按年增長1.56倍，榮耀手機品牌銷量在抖音及快手、京東以及天貓官方自營店中分別增長88%、66%和22%。

雖然部分手機廠商公布的618數據依然呈現增長狀態，但有機構表示，手機行業的整體增幅放緩。同時，從手機市場的整體走勢來說，距離中國手機市場的「巔峰時代」已經回落近半。

Counterpoint數據顯示，2016年中國手機品牌出貨總量為4.65億部，貢獻接近全球出貨量的1/3；但2022年，出貨量只有不足2.8億部，預期今年的數據將會持續走低。

Counterpoint分析師Archie Zhang表示，今年618數據整體表現不及去年，主要受經濟大環境拖累，消費者換機的動力不強；618的銷售狀況可能表明，今年智能手機增長全年錄得或錄負增長。