鄧建初：五窮六不絕　恒指關鍵分水嶺在呢個水平...

炒股票是恐懼與貪婪的遊戲，能否贏錢，只是一念之差。當眾口一詞、人人一面倒睇好或睇談，孤身走我路的投資方式，效果往往出人意表。

恒生指數去年10月31日下挫至14,597，人人談股色變之時，由谷底回升至今年1月27日22,700。正當眾人情緒高漲，以為會重上25,000點之際，卻一反眾股民期望，人民幣持續貶值，拖累恒指逆外圍股市升勢而大幅下瀉至5月31日之18,044。

恐懼湧上心頭，市場評論普遍傾向低至黃金比率的17,700。初哥估計，睇淡言論應是建基於傳統炒股智慧「五窮六絕七翻身」有關。不過，此七字傳統名句已在去年同期失效，只是股民普遍忘記了，以致錯失低位入市良機。

現今股票市場已起變化，過往經濟表現與股市升跌掛鈎情況再無絕對關係。理論上，公司股價上升與否，應與其本身業績好壞相關。龍頭公司可以在經濟環境低迷時，利用龐大資源，擴大市場佔有率；或開展另類新項目，以求增加收入來源；亦可進行回購計劃，施展財技，注銷若干比例股票數目。股數減少，每股盈利變相增加，拉低市盈率，予人抵買感覺，於是股價較易上升。

美國國務卿布林肯突然訪華，表面上是與中方官員談及中美貿易、台海局勢，新疆人權等問題，然而，初哥覺得人民幣在市場不斷貶值，才是此行重點談判問題，是否如此拭目以待。

近期高位19,641(收市價計)成為後市分水嶺位，如能升穿，則下半年展望應傾向樂觀。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)