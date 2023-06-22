許繹彬：三期快將結算　港股好淡對決

筆者認為，香港投資者或各地基金買賣港股，早已習慣以港幣結算，因此人民幣櫃位的推出，相信亦未必會改變他們的結算方式。由於香港資本市場於回歸後已作出重大的轉變，尤以港股為例，「港股通」開通後，北水南下已是港股的主流，其影響力更可用「成也北水，敗也北水」來形容，因此人民幣櫃位真正受惠者，相信是內地透過「港股通」計劃來港的投資者，他們可以直接用人民幣來港買入心儀的港股，省卻及免除匯率的變動所帶來的風險。因此24隻被納入人民幣櫃位的股份，在未接受「港股通」交易前，相信仍會淡靜；但當開通「港股通」及在大市氣氛有所起色後，就能見真章。現階段可能只會吸引一些認為人民幣處於低位，用人民幣買入心儀的股份後，如股價及匯率有所上升，有可能會出現雙贏局面的投資者。

至於港股，在端午假期前繼續顯示其疲弱一面，上周五(16日)曾因人民幣匯率有所反彈，令在內房及物管股的帶領下，曾重返20,000點以上，成交更一度超過1,500億元。加上國家主席習近平會晤美國國務卿布林肯，更在會面上指出「讓中美關係穩下來、好起來」。言論一出，普遍均認為不論對港股及人民幣匯率也會帶來半點生機，當投資者滿以為港股有望重振雄風之際，兩者不但沒有出現預期的反應，反而再現新一輪跌浪，人民幣再次偏軟，更向半年低位邁進，港股升幅則全部消化，跌至19,200點水平。

總括而言，在人民幣匯率繼續一蹶不振下，北水更可能因為國內兩天端午假期前，先行沽貨以作安心，而令港股跌幅又再次在全球稱冠。現階段是全無走勢可言，只有持續的弱勢；但下星期是期指即月、第2季及半年結結算，單憑今時今日的指數點數來看，一定較上季遜色，但由於已跌近19,000點水平，淡友不論在本月或本季已肯定屬贏家，故此在期結前可能會出現夾淡倉的情況，能否應驗還請投資者拭目以待。