港交所紐約辦事處開幕　提升北美地區服務

港交所集團行政總裁歐冠昇與高層管理團隊美國東岸時間星期三(21日)晚上於紐約洛克菲勒中心（Rockefeller Center）舉行的酒會上，接待了美國金融及市場基建行業的貴賓及領袖，介紹香港市場的優勢，以及港交所致力在紐約推廣亞洲發展機遇的計劃。歐冠昇在酒會上進行敲鑼儀式，標誌紐約辦事處正式啟用，同時展現香港交易所致力連通全球市場，加強與全球各地的客戶連繫。

紐約辦事處將為港交所的北美客戶提供更多有關亞洲資本市場的最新發展、各種產品及服務的資訊；同時，會通過紐約辦事處積極推廣香港活躍及多元化的新股市場和證券市場、直接連接中國內地市場的互聯互通機制、香港市場上豐富的離岸人民幣生態圈和不斷擴大的亞洲及國際衍生產品組合。

歐冠昇表示，紐約辦事處將更緊密連接香港與紐約兩個重要的國際金融中心，連同最近在倫敦開設的辦事處，進一步將國際資本與亞洲的無限商機連接起來。港交所將繼續提高國際投資者在香港市場的參與度，鞏固香港作為東西方超級聯繫人的地位。