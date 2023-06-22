瑞士及挪威央行齊齊加息 印尼菲國按兵不動

多家央行周四(22日)公布議息結果，當中瑞士及挪威均上調利率，分別加息0.25厘及0.5厘；至於兩家亞洲央行——印尼及菲律賓央行則按兵不動。最矚目的為英倫銀行，該央行將於香港時間今晚7時公布議息結果，市場普遍預期會再次加息0.25厘，指標利率調升至4.75厘的2008年來高位。

瑞士央行一如市場預期加息0.25厘，將利率上調至1.75厘，為連續第5次加息。瑞士央行預計，2023年瑞士經濟增長率約為1%，與3月份時的預測相同。通脹方面，央行將預則由原先的2.6%下調至2.2%，料2025年及2026年首季的通脹率同為2.1%。

該央行指，目前全球範圍內的通脹可能仍處於較高水平，預期該國通貨膨脹率下降，主要歸因於進口商品通脹率下滑，尤其是石油產品和天然氣價格下降。

挪威央行宣布加息0.5厘，將利率由3.25厘調升至3.75厘，加幅高於市場預期，並暗示將在8月份進一步上調利率。

印尼央行將基準利率維持在5.75厘不變，符合市場預期。

菲律賓央行亦將央行政策利率保持於6.25厘，同樣符合市場預期；並預計消費者物價指數將逐漸回歸到2至4%的目標水平，預測2023年通脹率為5.4%，2024年通脹率為2.9%。

今早，巴西央行亦維持利率於13.75厘不變。