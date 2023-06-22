植物肉過時！美國農業部批准銷售經細胞培養肉類

由細胞培養雞肉而烹調的菜餚。（網上圖片）

人造肉技術愈來愈成熟。外媒報道，美國農業部批准Good Meat及Upside Foods兩間初創公司銷售由細胞培養而成的雞肉；事實上，除美國以外，僅有新加坡批准售賣經細胞培養肉類。

目前兩間初創已接獲第一筆訂單，Upside Foods培養雞肉將在三藩市的Bar Crenn限量供應；而Good Meat的培養雞肉，則在華盛頓一間未公開的餐廳供應。

Upside Foods創辦人Uma Valeti認為，新許可將改變「肉類進入餐桌的方式」。

隨著消費者對植物肉的興趣減緩，投資者轉而押注於培養肉行業。據PitchBook數據顯示，Good Meat的母公司Eat Just已經募集到9.785億美元，而Upside Foods則募集到6.084億美元。

市場人士認為，生產人造肉的初創，在其商品成為主流化之前，仍有許多待克服的障礙，包括如何實現產量規模化以及克服昂貴的研發成本，以及吸引消費者想吃的慾望。若能克服障礙，估計到2030年人造肉將佔全球肉類供應量的1%，相當於250億美元的收入。