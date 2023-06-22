m18講場：鍵盤戰士打真軍！馬斯克約戰朱克伯格打UFC

作為鍵盤戰士重要一員的SpaceX創始人馬斯克(Elon Musk)又有新搞作！周三於社交平台Twitter上面落戰書，話同Facebook母企Meta行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)打一場鐵籠格鬥！當全世界以為馬斯克又係日常打嘴炮的時間，朱克伯格竟然係自己旗下的Instagram出Story回應：叫佢提供地點。

正所謂一進手掌拍唔響，朱克伯格的回應即刻掀起網民討論。有外媒仲話已經求證過朱克伯格的發言，認定佢唔係開玩笑；係認真想同馬斯克嚟一場「真男人對決」。其後，馬斯克亦都決鬥地址點位於拉斯維加斯的UFC格鬥鐵籠！

馬斯克話自己仲有一招稱為「海象」嘅必殺技，就係壓係對手身上乜都唔洗做；有網民繼續留言，馬斯克係身高同體型上對朱克伯格有絕對優勢咁話。

事實上，有外媒分柝指，早前傳出Meta有新增一個類似於Twitter的社交平台功能；馬斯克可能擔心自己的Twtter地位受威脅，就開始係社交平台上面挪揄朱克伯格，或者雙方的「牙齒印」由些以來...